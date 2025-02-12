"أحدهم سيكون السيناريو المثالي".. كيف سيتغلب جروس على الغيابات أمام بتروجت؟

كتب- مصطفى الجريتلي:

يواجه الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، أزمة خلال مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت بسبب الغيابات.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

الزمالك من المقرر أن يستضيف نظيره بتروجت عند الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

غيابات الزمالك أمام بتروجت

وشهدت مباراة الزمالك وفاركو مساء أمس الثلاثاء حصول أكثر من لاعب بصفوف القلعة البيضاء على بطاقة صفراء ليتأكد غياب 3 لاعبين عن مواجهة بتروجت لتراكم البطاقات وهم: مصطفى شلبي، محمد شحاتة، ومحمد عواد، بجانب غياب محمود جهاد لتعرضه للطرد خلال المباراة ذاتها.

ينضم هذا الرباعي إلى زميلهم ناصر ماهر، الذي كان قد تعرض للطرد خلال مباراة الإسماعيلي في الجولة الماضية بسبب اعتدائه على لاعب الخصم، مما عرضه لعقوبة الإيقاف 3 مباريات هذا بخلاف اللاعبين المصابين.

سيناريوهات جروس للتغلب على الغيابات أمام بتروجت

الحل في غياب حارس المرمى محمد عواد، هو مشاركة بديله محمد صبحي، فيما قد يدفع بزياد كمال أو عبدالله السعيد، بجانب نبيل عماد دونجا لتعويض غياب الثنائي محمود جهاد ومحمد شحاتة.

والأقرب أن يلجأ جروس للدفع باللاعب محمد حمدي بدلا من مصطفى شلبي في مركز الجناح الأيسر، وقد يستعين بالوافد التونسي الجديد على صفوف فريقه أحمد الجفالي الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وهو السيناريو الذي سيكون المثالي بالنسبة للجفالي الذي وصل من أيام معدودة للقاهرة ثم تواجد في اليوم التالي من إعلان الصفقة في قائمة المباراة قبل استبعاده.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتبقي له مباراة الجولة 13، فيما يحتل فريق بتروجت المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

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