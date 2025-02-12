عروض أوروبية ورد شقيقه.. حقيقة أزمة حسام عبد المجيد مع الزمالك

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كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية جدلا حول مستقبل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تداول تصريحات على لسان وكيله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنه لا يريد تجديد تعاقده وينتظر عرضا أوروبيا في الصيف لمغادرة الزمالك.

شقيق حسام عبد المجيد يحسم الجدل حول مستقبله

حسم إسلام عبد المجيد شقيق ووكيل لاعب الزمالك، الجدل بشأن الأخبار المنتشرة عن مستقبله، وقال إنه ليس لديه أي وكيل في مصر غيره.

وقال إسلام عبد المجيد في تصريحات عبر قناة المحور: "اللاعب غير مسؤول عن أي تصريحات خرجت من أي وكيل آخر، أي شخص يريد عمل "فرقعة" إعلامية باسم حسام نحن غير مسؤولين عن حديثه".

وأضاف: "حسام عبد المجيد يحترم نادي الزمالك ويقدره وأي عروض احتراف ستكون من خلال النادي، والزمالك فقط هو من يحق له مناقشة أي عروض خارج مصر، وعقد حسام مستمر حتى 2027 ونحترم تعاقدنا مع النادي".

واختتم تصريحاته: "ولم يتحدث معنا مجلس إدارة الزمالك بخصوص تجديد التعاقد وأنا لا أريد وضعه تحت ضغط".

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