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"جرح قطعي و7 غرز".. الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رامي ربيعة

12:06 ص الأربعاء 12 فبراير 2025
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    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    رامي ربيعة من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري_1
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
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    رامي ربيعة من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا_1
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كتب - محمد القرش:

كشف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أحمد جاب الله، آخر تطورات إصابة رامي ربيعة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة.

وقال جاب الله في تصريحات عبر المركز الإعلامي للمارد الأحمر إن ربيعة لاعب الفريق تعرض للإصابة بجرح قطعي أسفل الفك.

وأوضح الطبيب أنه قام بخياطة 4 غرز خارجية و3 غرز داخلية للاعب، بعد أن تعرض للإصابة خلال مباراة غزل المحلة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل سجله إمام عاشور على ملعب استاد السلام.

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