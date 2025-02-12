قبل أشرف بن شرقي.. 4 لاعبين كرموا عبد الحق نوري

لاعب الزمالك السابق: "الأهلي يفقد هويته من دون إمام عاشور"

كتبت-هند عواد:

قرر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ارتداء القميص رقم 34 تكريما لمواطنه عبد الحق نوري الذي يرقد في غيبوبة منذ عام 2017، وفقا لما أعلنه الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة ناديه.

عبد الحق نوري في غيبوبة منذ 8 سنوات

عبد الحق نوري صاحب الـ 27 عاماً، كان لاعبا ضمن صفوف أياكس أمستردام، لكن تسببت الإصابة في دخوله في غيبوبة واعتزاله كرة القدم.

تعرض عبد الحق نوري لإصابة قلبية مفاجأة، في مباراة أياكس أمستردام وفيردر بريمن، في يوليو 2017، تسببت في تلف في الدماغ ودخوله في غيبوبة.

أشرف بن شرقي ليس الوحيد

قبل أشرف بن شرقي، قرر العديد من نجوم المغرب وهولندا تكريم عبد الحق نوري، وارتدوا قميص رقم 34، بينهم الهولندي فان دي بيك.

في عام 2020، عندما انتقل فان دي بيك إلى مانشستر سيتي، قرر ارتداء القميص رقم 34، دعما لزميله في أياكس والمنتخب، وقال في تصريحات آنذاك: "عبد الحق نوري كان صديقا مقربا لي هو وعائلته وشقيقه".

وفي نفس العام، انتقل المغربي سفيان أمرابط إلى فيورنتينا الإيطالى، وقال في المؤتمر الصحفي، إنه سيرتدي القميص رقم 34 تكريما لعبد الحق نوري.

وقرر الألماني صاحب الأصول اللبنانية أمين يونس هو الآخر، ارتداء القميص رقم 34 عند انتقاله إلى نابولي الإيطالي عام 2018، وقال إنه سيحتفظ بذكرى صديقه الذي زامله في أياكس أمستردام.

وكان الهولندي كيفين ديكس من ضمن اللاعبين الذين قرروا ارتداء قميص رقم 34 تكريما لعبد الحق نوري، وذلك عندما انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي.

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