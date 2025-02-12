"قائمة الممنوعين".. هل يواجه أكرم توفيق مصير رمضان صبحي؟

لاعب الزمالك السابق: "الأهلي يفقد هويته من دون إمام عاشور"

حالة من الغضب الشديدة، يعاني منها جماهير النادي الأهلي، من أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر، الذي اقترب بشدة من الرحيل وعدم تجديد عقده.

أكرم توفيق، عقده ينتهي مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية، توقيع أكرم توفيق لنادي الشمال القطري، من أجل الانتقال إليه مع نهاية الموسم مجانا، خاصة وأنه في الفترة القانونية حاليا.

غضب جماهير الأهلي

وقامت جماهير الأهلي بتوجيه هتافات قوية ضد أكرم توفيق في المباريات الماضية، بعدما علمت برفضه التجديد، وتوقيعه للفريق القطري للانتقال إليه مع بداية الموسم.

وأثار أكرم توفيق الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر في فيديو مع أحد الجماهير الحمراء، وهو يسأله: "زعلان منك عشان هتمشي" رد عليه أكرم: "أزعل".

هل يواجه أكرم توفيق نفس مصير رمضان صبحي؟

وهناك قائمة ممنوعين في النادي الأهلي من العودة للأحمر مرة ثانية، بسبب كسر المبادئ، والرحيل بشكل سيء ومنهم عصام الحضري والتوأم حسام وإبراهيم حسن وحسام عاشور.

وربط البعض مصير أكرم توفيق برمضان صبحي الذي رحل بنفس الطريقة منذ سنوات، إلى بيراميدز، من أجل الحصول على مقابل مادي أكبر، ورفض الاستمرار داخل النادي الأحمر.

وهناك رفض تام داخل النادي الأهلي، من عودة رمضان صبحي مرة آخرى، إلى صفوف الفريق، بعدما رحل وفضل الأموال برغبته، وهو ما ربما يواجهه أكرم توفيق في الفترة المقبلة، حال رغبته في العودة بعد انتهاء تجربة الاحتراف الخليجية.