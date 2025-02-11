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إبراهيم فايق يعلق على موقف مصر من فلسطين

10:50 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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  • عرض 12 صورة
    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم فايق من حلقة حق أحمد رفعت
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 12 صورة
    دونالد ترامب (2)
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم فايق
  • عرض 12 صورة
    دونالد ترامب
  • عرض 12 صورة
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
  • عرض 12 صورة
    دونالد ترامب
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كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي الرياضي المصري، إبراهيم فايق، على الأحداث التي تشهدها الساعات الماضية، وتصريحات ترامب بشأن تخصيص قطعة أرض في الأردن ومصر ليعيش فيها الفلسطينيون.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "موقف مصر من فلسطين وسيادة أراضيها معروف تاريخيا".

وأضاف: "لا أحد يفرض علينا قراره، نسي البعض وتغافل العدو قدرتنا وبأسنا بإذن الله، والآن نذكر الجميع، مصر ورئيسها وجيشها وشعبها موقفهم أبدي لن يتغير مهما حكم العالم حفنة من المهرجين والمدلسين والقتلة ومهما كلفنا".

واختتم الإعلامي الرياضي: "عقيدتنا في سيادتنا على أراضينا راسخة وإيماننا بدورنا تجاه فلسطين ثابت".

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