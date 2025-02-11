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10 صور ترصد اختلاف موقف إمام عاشور ضد الزمالك وغزل المحلة

10:32 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه في الزمالك
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع محمد شوقي بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور مع مارسيل كولر بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور من مباراة غزا المحلة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يخلع قميصه بعد هدفه في شباك الزمالك
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يرفض الاحتفال بعد هدفه في شباك غزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه في الزمالك
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يعتذر لحماهير غزل المحلة
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كتبت-هند عواد:

سجل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف فوز فريقه على غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ورفض إمام عاشور الاحتفال بهدفه في شباك غزل المحلة، ورفع يديه معتذرا للجماهير في المدرجات، إذ أنه كان لاعبا في صفوف الناشئين، وانتقل في يوليو 2018 إلى حرس الحدود قبل أن يعود من جديد للمحلة، وفي أغسطس 2019 انضم إلى الزمالك.

اختلاف موقف إمام عاشور ضد الزمالك

واختلف موقف إمام عاشور عندما سجل في ناديه السابق الزمالك، ففي مارس 2024، خاض عاشور أول مباراة ضد الزمالك بنهائي كأس مصر، وسجل الهدف الأول واحتفل بخلع القميص، قبل أن يقرر الحكم أن اللاعب متسللا.

وبالعودة إلى تقنية الفيديو، قرر الحكم صحة هدف إمام عاشور في مرمى الزمالك، احتفل عاشور للمرة الثانية، على طريقة بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال السعودي.

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الأهلي إمام عاشور غزل المحلة الزمالك
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