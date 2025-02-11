ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

كتب - محمد الميموني:

شهدت مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء، فوز الزمالك على فاركو بهدف دون رد بينما فاز الأهلي على نظيره غزل المحلة بنفس النتيجة.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا بعد الفوز علي نظيره غزل المحلة بنتيجة 1 - 0، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 29 نقطة

2 - بيراميدز - 27 نقطة

3 - الزمالك - 26 نقطة

4 - المصري - 22 نقطة

5 - سيراميكا كليوباترا - 19 نقطة

6 - حرس الحدود - 18 نقطة

7 - البنك الأهلي - 18 نقطة

8 - فاركو - 18 نقطة

9 - سموحة - 17 نقطة

10 - بتروجيت - 17 نقطة

11 - طلائع الجيش - 16 نقطة

12 - زد - 15 نقطة

13 - الاتحاد السكندري - 14 نقطة

14 - الاسماعيلي - 12 نقطة

15 - غزل المحلة - 11 نقطة

16 - إنبي - 7 نقاط

17 - الجونة - 7 نقاط

18 - فيوتشر - 7 نقاط