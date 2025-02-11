موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على غزل المحلة
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كتب - محمد الميموني:
فاز النادي الأهلي على منافسه غزل المحلة اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي يوم الأحد 16، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتا برصيد 29 نقطة بينما، يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.
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