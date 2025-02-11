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لماذا رفض إمام عاشور الاحتفال بهدفه في مرمى غزل المحلة؟ (فيديو وصور)

09:14 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور يحتضن محمد شوقي
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    إمام عاشور مع كولر
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    إمام عاشور يرفض الاحتفال بهدفه
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كتب - محمد القرش:

سجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، هدف تقدم المارد الأحمر على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

ورفض إمام الاحتفال بالهدف، حيث رفع يده معتذرا لجماهير غزل المحلة الحاضرة في مدرجات ملعب استاد السلام.

وجاء سبب رفض عاشور الاحتفال أنه كان لاعبا في صفوف غزل المحلة في الفترة من 2018/19 حتى موسم 2019/2020.

وعزز إمام عاشور صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف، متفوقا على ناصر منسي مهاجم الزمالك وعمرو ناصر لاعب فاركو أصحاب الـ6 أهداف.

واعتلى المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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