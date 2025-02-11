غياب محمد رمضان وحضور شوقي على دكة بدلاء الأهلي في مباراة غزل المحلة (فيديو)

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كتبت-هند عواد:

تصوير - عمر سلامة:

ظهر محمد شوفي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مقاعد بدلاء الفريق، للمرة الأولى منذ قرار تعيينه.

وأعلن النادي الأهلي، قبل يومين، تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، بعد اجتماع محمد رمضان المدير الرياضي مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وجاء ظهور محمد شوقي الأول، خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة، المقامة حاليا، في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب محمد رمضان عن مقاعد بدلاء الأهلي، للمرة الأولى منذ تعيينه، في سبتمبر 2024.

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