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غياب محمد رمضان وحضور شوقي على دكة بدلاء الأهلي في مباراة غزل المحلة (فيديو)

08:57 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    جهاز الأهلي يرحب بمحمد شوقي
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    محمد شوقي وكولر
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    إمام عاشور يحتضن محمد شوقي
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    محمد شوقي
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    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (1)
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    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (4)
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    محمد رمضان مدير كرة الأهلي
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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كتبت-هند عواد:

تصوير - عمر سلامة:

ظهر محمد شوفي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مقاعد بدلاء الفريق، للمرة الأولى منذ قرار تعيينه.

وأعلن النادي الأهلي، قبل يومين، تعيين محمد شوقي نائبا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، بعد اجتماع محمد رمضان المدير الرياضي مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وجاء ظهور محمد شوقي الأول، خلال مباراة الأهلي وغزل المحلة، المقامة حاليا، في الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب محمد رمضان عن مقاعد بدلاء الأهلي، للمرة الأولى منذ تعيينه، في سبتمبر 2024.

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محمد شوقي على دكة بدلاء الأهلي محمد شوقي الأهلي الأهلي وغزل المحلة
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