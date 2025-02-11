هدف إمام عاشور في مرمى غزل المحلة (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

واصل لاعب النادي الأهلي وهداف الدوري المصري إمام عاشور التألق، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى غزل المحلة.

ونجح لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، تسجيل أول أهداف اللقاء في مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء من ضربة ثابتة.

وبهذا الهدف وصل رصيد أهداف إمام عاشور في الدوري المصري إلى 7 متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.