ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف إمام عاشور

إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى غزل المحلة (4)

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، تسجيل إمام عاشور هدفا.

ورفع إمام عاشور رصيده إلى 7 أهداف متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، متفوقا على ناصر منسي وعمرو ناصر أصحاب الأهداف الـ6.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

1. إمام عاشور (الأهلي) - 7 أهداف

2. عمرو ناصر (فاركو) - 6 أهداف

3. ناصر منسي (الزمالك) - 6 أهداف

4. محمد علي حمودة (غزل المحلة) - 5 أهداف

5. فيستون ماييلي (بيراميدز) - 5 أهداف