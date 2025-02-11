ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف إمام عاشور
كتب - محمد القرش:
شهدت مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، تسجيل إمام عاشور هدفا.
ورفع إمام عاشور رصيده إلى 7 أهداف متصدرا جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، متفوقا على ناصر منسي وعمرو ناصر أصحاب الأهداف الـ6.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
1. إمام عاشور (الأهلي) - 7 أهداف
2. عمرو ناصر (فاركو) - 6 أهداف
3. ناصر منسي (الزمالك) - 6 أهداف
4. محمد علي حمودة (غزل المحلة) - 5 أهداف
5. فيستون ماييلي (بيراميدز) - 5 أهداف
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