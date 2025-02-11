5 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 5 لاعبين، خلال مباراة الأهلي في قمة الدوري المصري، المقرر لها مساء يوم 22 فبراير الحالي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الأهلي، في السابعة مساء يوم 22 فبراير الحالي، في إطار منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وقبل مباراة الأهلي، يواجه الزمالك نظيره بتروجيت في الدوري المصري، ويخوض 5 لاعبين هذا اللقاء وهم مهددين بالغياب عن القمة، وذلك في حالة حصولهم على بطاقة صفراء.

ويدخل كل من أحمد السيد زيزو، سيف الدين الجزيري، نبيل عماد دونجا، بنتايك، حسام عبدالمجيد، مباراة الزمالك وبتروجيت، بإنذارين وفي حالة حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة، يغيبوا عن مباراة الأهلي لتراكم البطاقات.

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