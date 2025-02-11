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أول ظهور لمحمد شوقي على دكة بدلاء مباراة الأهلي (صور)

07:28 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    محمد شوقي وكولر
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    جهاز الأهلي يرحب بمحمد شوقي
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    دكة بدلاء الأهلي
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    فريق الأهلي
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    الأهلي ضد غزل المحلة (3)
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    الأهلي ضد غزل المحلة (1)
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    الأهلي ضد غزل المحلة (2)
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    الأهلي ضد غزل المحلة (3)
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كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف:

شهدت مباراة الأهلي وغزل المحلة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، تواجد محمد شوقي على مقاعد البدلاء.

ويعد ذلك أول ظهور لمحمد شوفي على مقاعد بدلاء في مباراة مع الأهلي، بعد توليه منصب مدير الكرة.

وحرص الجهاز الفني للمارد الأحمر الترحيب بلاعب خط وسط منتخب مصر السابق، في مباراته الأولى بالمنصب الجديد.

وقبل ذلك، شغل محمد رمضان منصب مدير الكرة لحين الاستقرار على اسم يخلف خالد بيبو، والآن تفرغ رمضان لأعمال منصب المدير الرياضي.

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محمد شوفي الأهلي غزل المحلة النادي الأهلي الاهلي وغزل المحله
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