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شاهد لحظة طرد محمود جهاد لاعب الزمالك في مباراة فاركو

07:11 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

اللاعب محمود جهاد

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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مباراة الزمالك و فاركو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وأنتهت المباراة بفوز الزمالك على فاركو بنتيجة 1-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحصل محمود جهاد لاعب خط الوسط نادي الزمالك على بطاقة حمراء في الدقيقة 83 من زمن المباراة لعرقلة لاعب فريق فاركو "إنذارين"

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك نقاطه إلى 26 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف فريق فاركو عند النقطة 18 ليحتل المركز الثامن.

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مباراة الزمالك و فاركو الزمالك يفوز على فاركو طرد محمود جهاد لاعب الزمالك طرد محمود جهاد في مباراة فاركو
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