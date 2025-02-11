أرضية الملعب وحقيقة رحيله والإنذارات.. أبرز تصريحات جروس بعد فوز الزمالك

كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فاركو التي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق عانى اليوم بسبب أرضية الملعب، وسعيد بالروح الجيدة للاعبين وتحقيق الفوز، ولابد من التركيز على المباراة المقبلة ضد بتروجيت، وفاركو فريق جيد، لكن الزمالك نجح في الحد من خطورته، والتوفيق حالف الفريق في الهدف الذي سجله مدافع فاركو في مرماه بالخطأ قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف: "محمد السيد لاعب الوسط أدى بشكل جيد ولعب بروح عالية جداً، أتمنة وجود وجاهزية جميع العناصر للمشاركة في المباريات".

وعن التقارير التي تشير إلى أنه سيرحل ويتولى منصب المدير الرياضي قال:" لا أعلم اللغة العربية، ولا أعلم ما يُكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث، وبالنسبة للبطاقات الصفراوات لا أفضل الحديث عن القرارات التحكيمية".

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