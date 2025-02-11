أهداف مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

فاز الزمالك على نظيره فاركو اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على نظيره فاركو بهدف نظيف في ملعب استاد برج العرب.

وجاء هدف فوز الزمالك بقدم اللاعب أحمد جمال "هدف ذاتي" في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 18 هدف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره بتروجيت في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الأسبوع 14 من الدوري الممتاز.

.وتقام المباراة في يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.