مصدر يكشف: حقيقة غياب زيزو عن مباراة بتروجيت.. وموقفه من القمة (مستند)

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع موقف أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مباراة بتروجيت المقبلة ثم الأهلي.

وتلقى أحمد السيد زيزو بطاقة صفراء، في الدقيقة 97 من مباراة الزمالك وفاركو، التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"،: "زيزو لن يغيب عن مباراة بتروجيت بسبب تراكم الإنذارات، إذ أنه تلقى بطاقة صفراء في مباراة سيراميكا كليوباترا فقط، ومن حصل على بطاقة صفراء في مباراة طلائع الجيش شيكابالا وليس هو".

وهكذا أصبح زيزو مهددا بالغياب عن مباراة الأهلي، المقرر لها يوم 22 فبراير الحالي، في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

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