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مصدر يكشف: حقيقة غياب زيزو عن مباراة بتروجيت.. وموقفه من القمة (مستند)

06:42 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع موقف أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مباراة بتروجيت المقبلة ثم الأهلي.

وتلقى أحمد السيد زيزو بطاقة صفراء، في الدقيقة 97 من مباراة الزمالك وفاركو، التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"،: "زيزو لن يغيب عن مباراة بتروجيت بسبب تراكم الإنذارات، إذ أنه تلقى بطاقة صفراء في مباراة سيراميكا كليوباترا فقط، ومن حصل على بطاقة صفراء في مباراة طلائع الجيش شيكابالا وليس هو".

وهكذا أصبح زيزو مهددا بالغياب عن مباراة الأهلي، المقرر لها يوم 22 فبراير الحالي، في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

تقرير مباراة الزمالك وطلائع الجيش

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