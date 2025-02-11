قبل مواجهة الأهلي.. 5 مكاسب للزمالك من مباراة فاركو

مصدر يكشف: حقيقة غياب زيزو عن مباراة بتروجيت.. وموقفه من القمة (مستند)

كتبت-هند عواد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك بهدف نظيف، أحرزه أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ في مرماه، ليرتفع رصيد الأبيض إلى النقطة 26 في المركز الثالث.

وشهدت المباراة إشهار 8 بطاقات صفراء للاعبي الزمالك وهم، محمود بنتايك، سيف الدين الجزيري، محمود جهاد، مصطفى شلبي، أحمد السيد زيزو، محمد عواد، محمد شحاتة، إضافة إلى بطاقة صفراء أخرى إلى جهاد، ليتعرض للطرد.

ورغم البطاقات الصفراوات التي حصل عليها لاعبي الزمالك، إلا أن الفريق حقق 5 مكاسب من اللقاء، أبرزها نقاط المباراة الثلاثة.

ومن ضمن مكاسب الزمالك من اللقاء، طرد محمود جهاد، إذ أنه هكذا يغيب عن المباراة المقبلة ضد بتروجيت، فيما يخوض لقاء الأهلي الذي يليه بشكل طبيعي، وفقا للائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية المصري، والتي تنص على: "يتم إيقاف اللاعب مباراة واحدة في حالة طرده للحصول على إنذارين في مباراة واحدة".

كما يغيب ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمد عواد، عن مباراة بتروجيت المقبلة لتراكم الإنذارات، فبالتالي لن يكونوا مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره بتروجيت يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت الموافق 22 فبراير.

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