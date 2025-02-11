موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على فاركو

كتب - محمد القرش:

فاز الزمالك على منافسه فاركو في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره بتروجيت في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الأسبوع 14 من الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في يوم الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي الممتاز برصيد 26 نقطة متساويا مع الأهلي الوصيف، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

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