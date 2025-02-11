الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا بهدف أمام غزل المحلة

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متابعة - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

يلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - جراديشار.

بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ملخص مباراة الأهلي وغزل المحلة

بداية المباراة

تسديدة قوية من كريم الدبيس تمر أعلي المرمى في الدقيقة 2

عرضية لغزل المحلةتقابلها رأسية داخل منطقة الجزاء تمر بجورا المرمى في الدقيقة 6

بطاقة صفراء لـ مروان عطية في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

رأسية من السولية داخل بعد كرة عرضية من ركنية ودفاع المحلة يتصدى لها في الدقيقة 29

عرضية للمحلة يقابلها بن حمودة برأسية تمر بجوار القائم في الدقيقة 32

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

إمام عاشور يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 56

يطاقة حمراء لـ مصطفى العش في الدقيقة 74

دخول أكرم توفيق وكريم نيدفيد بدلا من أفشة وعمرو السولية في الدقيقة 79

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف