لحظة بلحظة.. الأهلي ضد غزل المحلة.. إمام عاشور أساسيا
متابعة - محمد القرش:
يلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.
تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - مصطفى العش - كريم الدبيس.
خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - جراديشار.
بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.
ملخص مباراة الأهلي وغزل المحلة
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