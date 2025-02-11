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لحظة بلحظة.. الأهلي ضد غزل المحلة.. إمام عاشور أساسيا

06:17 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

فريق الأهلي

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متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - جراديشار.

بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ملخص مباراة الأهلي وغزل المحلة

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