متابعة - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - جراديشار.

بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ملخص مباراة الأهلي وغزل المحلة