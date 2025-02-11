مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بريست

- -
19:45

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

فاركو

0 1
16:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

05:45 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

مران الأهلي (7)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ولم يشهد تشكيل المارد الأحمر أي تغيير عن المباراة الماضية، والتي فاز بها الأهلي بثنائية مقابل هدف على بتروجيت.

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - جراديشار.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة الأهلي إمام عاشور الشناوي الأهلي ضد غزل المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان
عاجل| السعودية: قرار بمنع اصطحاب الأطفال في حج 2025