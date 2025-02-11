تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ولم يشهد تشكيل المارد الأحمر أي تغيير عن المباراة الماضية، والتي فاز بها الأهلي بثنائية مقابل هدف على بتروجيت.

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعه - مصطفى العش - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور - حسين الشحات - جراديشار.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.