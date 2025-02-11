كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر موقف محمد صلاح من تجديد تعاقده مع ليفربول، حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد وصوله للأشهر الأخيرة في تعاقده مع ليفربول وأحقيته في الرحيل بنهاية الموسم لأي فريق مجانا.

وتواصل الأندية السعودية سعيها لضم النجم المصري محمد صلاح، إذ أفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن ناديي النصر والاتحاد أبديا اهتمامهما بالحصول على خدمات جناح ليفربول، لينضما بذلك إلى نادي الهلال، الذي يطمح بقوة في التعاقد مع اللاعب؛ استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

موقف محمد صلاح من اللعب بالدوري السعودي

ووفقًا لموقع CaughtOffside، فأن محمد صلاح لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي مستقبلًا، ولا يُتوقع أن تشكل الشروط الشخصية عائقًا أمام الصفقة، إلا أنه يرى أن الوقت الحالي ليس الأنسب لاتخاذ هذه الخطوة.

من جانبها، كشفت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق أن الهلال مستعد لتقديم عرض مالي ضخم يتضمن راتبًا قياسيًا وعقدًا طويل الأمد، يمنح صلاح استقرارًا ماديًا ومعنويًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل دخول النجم المصري الفترة الحرة، التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ليفربول.

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