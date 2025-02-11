مدرب برازيلي يقود فريقين في وقت واحد.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار المدرب البرازيلي مارسيلينيو بارايبا الجدل بعد توليه مسؤولية تدريب فريقين برازيليين في وقت واحد، حيث سيتولى قيادة فريق "أمريكانو-آر جيه" في دوري الدرجة الثانية وفريق "ناسيونال دي باتوس" في بطولة ولاية بارايبا.

هذه الخطوة غير التقليدية أثارت استغراب العديد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أعلن كلا الفريقين توليه المهمة في غضون 24 ساعة.

ما قصة تدريب مارسيلينيو لفريقين؟

قرار المدرب مارسيلينيو بقيادة فريقين في نفس التوقيت لن يدوم كثيرًا، بل سيكون لفترة قصيرة تترواح ما بين 20 يومًا؛ حيث سيقود فريق ناسيونال دي باتوس في المرحلة الأخيرة من الدور الأول من بطولة بارايبانو في ولاية شمال شرق البرازيل، في محاولة لانتشال الفريق من خطر الهبوط.

وسيستمر بقاء مارسيلينيو مع الفريق من الناحية النظرية حتى نهاية فبراير الجاري، لثلاث مباريات فقط.

وبعد ذلك سيقود فريقه الثاني ويبدأ الاستعدادات للموسم الجديد لفريق أمريكانو في منتصف مارس، وذلك قبل خوضه لمنافسات دوري الدرجة الثانية، وخوض بطولة ولاية ساو باولو التي ستنطلق في مايو المقبل.

من هو البرازيلي مارسيلينيو بارايبا؟

بدأ مارسيلينيو (49 عاماً)، مسيرته التدريبية في عام 2021 وتولى مسؤولية فرق تريز وبيريليما وسبورت-بي.بي وأويرينسي وسيرا برانكا وباروناس-آرإن.

وباعتباره لاعباً سابقاً، خاض فترات مع ساو باولو وجريميو وفلامنجو وتم تمثيل المنتخب البرازيلي.

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