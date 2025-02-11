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نجم الزمالك السابق: إمام عاشور وصل مع الأهلي لنفس مستواه في الأبيض

04:43 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

احتفال امام عاشور

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كتب- محمد خيري:

تحدث صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، عن أداء إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

وقال صلاح سليمان في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: "إمام عاشور لاعب كبير، وتعرض لبعض الضغوطات وظلم نفسه أحيانا، لكن النادي الأهلي تمكن من التحكم فيه واحتواه داخل المنظومة لذلك أصبح هداف الدوري وهو لاعب كبير".

وتابع سليمان: "إمام عاشور وصل لنفس المستوى الذي كان عليه مع الزمالك في الفترات الأخيرة خاصة في آخر 4 مباريات، واستفاق، رغم أنه كان يشعر بالتوهان مع كولر في البداية بسبب التغيير في المراكز".

وعن ناصر ماهر قال صلاح سليمان: "ناصر ماهر لاعب هادئ ومحترم، لكن تم استفزازه واعتذر عن ذلك، وبالتأكيد هو تصرف غير لائق تسبب في عقوبة صعبة في وقت صعب خاصة بسبب أهمية المرحلة، وسيتعلم من هذه الواقعة بالتأكيد".

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الأهلي إمام عاشور صلاح سليمان الزمالك أخبار الأهلي
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