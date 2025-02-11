متابعة ـ محمد القرش:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة فاركو ونظيره الزمالك عند الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

تشكيل الزمالك لمباراة فاركو

يبدأ الزمالك تحت قيادة جروس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد شحاته.

خط الوسط: محمود بنتايك - نبيل عماد دونجا - محمود جهاد - محمد السيد.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مصدق وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي".

تشكيل فاركو لمباراة الزمالك

وجاء تشكيل فريق فاركو كالتالي: محمد سعيد، ياسين مرعي، عزمي جوما، أحمد جمال، جيفرسون إنكادا، محمد فخري، إينوك بنجامين، عمرو ناصر، عمر رضا، ياسين الملاح، أحمد شريف.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري

الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، فيما يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

ملخص بأبزر أحداث مباراة فاركو والزمالك:

بدأت المباراة بمحاولات من قبل لاعبي الفريقين ولكن دون خطورة على المرمى فأرسل لاعب الزمالك محمد حمدي كرة عرضية في الدقيقة 5 ولكنها لم يجد من يقابلها.

وجاءت الخطورة الأولى من نادي فاركو في الدقيقة 18 بعدما نجح لاعبه عمرو ناصر في استخلاص التحام هوائي مع أحمد حسام مدافع الزمالك ليرسل كرة بينية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها محمد عواد قبل أن تصل للاعب فاركو أحمد شريف.

وتوقف اللعب بالدقيقة 22 لإصابة حارس مرمى فاركو وتلقيه الإسعافات.

وأرسل لاعب الزمالك محمود جهاد كرة في الدقيقة 25 ولكن أبعدها الدفاع، فيما أرسل زيزو تمريرة لزميله محمود جهاد على حدود منطقة جزاء فاركو في الدقيقة 27 ولكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى.

وتوقف اللعب مجددًا في الدقيقة 34 بعد إصابة مدافع الزمالك حسام عبد المجيد وتلقيه الإسعافات.