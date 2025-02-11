أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد ثنائي في الناحية اليسرى المغربي محمود ينتايك ومحمد حمدي، مع تواجد اللاعب المغربي الجديد صلاح مصدق على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود و صلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.