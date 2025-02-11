"مبلغ خيالي".. تعرف على قيمة تمويل مشروع القرن في الأهلي "حلم الجماهير"

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كتب- مصراوي:

أعلنت أحد الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد الأهلي، عن توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت.

ووقعت الشركة المذكرة بتمويل قيمته 4 مليارات جنيه لإنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، الذي يُطلق عليه مشروع القرن.

وأوضح الشركة في بيان لها أن هذا المشروع يُعد من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في مصر، حيث سيضم استادًا عالميًا بسعة 42,000 متفرج، بالإضافة إلى مستشفى رياضي مبتكر، متحف رياضي، جامعة رائدة، مدرسة رياضية متخصصة، وفندق، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية والإقليمية.

وقال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في الشركة: "مشروع القرن سيسهم في إعادة تعريف البنية التحتية الرياضية في مصر ويعزز مكانتها الإقليمية والعالمية، نحن فخورون بالانضمام إلى هذا المشروع البارز والمساهمة في تحقيقه".

ومن جانبه، صرح محمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، قائلاً: "يمثل استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية نقلة نوعية على ساحة الاستثمار الرياضي في مصر، لتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الإقليمية والعالمية"

واختتم البيان أنه من خلال دمج المنشآت الرياضية الحديثة مع المؤسسات التعليمية والطبية، ستصبح مدينة النادي الأهلي الرياضية مركزًا عالميًا للحياة النشطة والصحية، مما يجعل هذا التعاون خطوة استراتيجية في تعزيز الاستثمار الرياضي في مصر.

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