كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية طه عزت عن سبب إيقاف ناصر ماهر لمدة 3 مباريات مما سيجعله لا يشارك بمباراة الأهلي المقبلة.

وأوضح طه عزت في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 مساء الإثنين، أن سبب عقوبة ناصر ماهر هو أن تقرير حكم مباراة فريقه أمام الإسماعيلي جاء بأن لاعب الزمالك قد اعتدى بالضرب على الخصم دون كرة.

وأضاف مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية:"لقد وضعنا لائحة جديدة منذ قدومنا وتم اعتمادها من جميع الأندية لذا جميع الأندية تعلم المخالفات وعقوباتها ونعتمد في العقوبات على 3 أمور تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة واللقطات التلفزيونية من الناقل الرسمي للبطولة".

وأشار عزت إلى أن الغرامة ليست جديد بل سبق وطبقوها على لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي، مردفًا:"نسير على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا ننظر إلى أي لون ونسير على اللائحة المعتمدة، والجميع يستطيع رؤية العقوبات الخاصة بأي فعل".

وشدد مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية في ختام تصريحاته على عدم مسؤوليته عن لائحة الموسم الماضي من المسابقة.

طرد ناصر ماهر في مباراة الزمالك والإسماعيلي

وظهر ناصر ماهر في لقطة وهو في مشادة كلامية مع لاعب الإسماعيلي محمد نصر قبل أن يعتدي لاعب الزمالك باليد على رأس لاعب الدراويش ليُشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء مباشرة للاعب.

وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى للاعب الزمالك صاحب الـ 27 عامًا بالموسم الجاري 2024/25 الذي لم يحصل خلاله سوى على بطاقة صفراء واحدة خلال 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وهي البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة اللاعب التي شهدت تمثيله أندية الأهلي، بتروجت، سموحة ومودرن سبورت.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها ناصر ماهر مع الزمالك منذ 19 ديسمبر 2024 بعدما أبعدته الإصابة عن المشاركة مع الفريق.

ويغيب بذلك ناصر ماهر عن الزمالك خلال مباريات فاركو وبتروجت والأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الدوري.

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