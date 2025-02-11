10 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الاتحاد"؛ حيث يحتضن الصدام الكروي القوي بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات الهامة عن الصدام الكروي كالتالي:

1- تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

2- تبث المباراة عبر beIN Sports 1، بتعليق عصام الشوالي.

3- من المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

4- كريم بنزيما هداف مباريات الفريقين برصيد 6 أهداف.

5- التقى الفريقان في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، فاز السيتي في 4 مباريات، والريال في 4 وحضر التعادل في 4 مواجهات.

6- نجح ريال مدريد في التأهل على حساب مانشستر سيتي 3 مرات في البطولة.

7- بيب جوارديولا خاض أمام ريال مدريد 25 مباراة حقق الفوز في 13 وخسر 6.

8- كارلو أنشيلوتي خاض أمام مانشستر سيتي 14 مباراة، فاز في 3 وخسر 9 فيما تعادل في مباراتين.

9- ريال مدريد أكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 15 بطولة.

10- مانشستر سيتي حصد دوري أبطال أوروبا مرة واحدة في تاريخه نسخة 22-2023.

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