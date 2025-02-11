مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

بروسيا دورتموند

الدوري المصري

الأهلي

- -
19:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

10 معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

01:40 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي وريال مدريد
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي وريال مدريد
  • عرض 4 صورة
    مهاجم ريال مدريد خيسي (اعلى) خلال مباراة امام مانشستر سيتي في 4 ايار/مايو 2016
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الاتحاد"؛ حيث يحتضن الصدام الكروي القوي بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد ضمن ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري الأبطال.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات الهامة عن الصدام الكروي كالتالي:

1- تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

2- تبث المباراة عبر beIN Sports 1، بتعليق عصام الشوالي.

3- من المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

4- كريم بنزيما هداف مباريات الفريقين برصيد 6 أهداف.

5- التقى الفريقان في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، فاز السيتي في 4 مباريات، والريال في 4 وحضر التعادل في 4 مواجهات.

6- نجح ريال مدريد في التأهل على حساب مانشستر سيتي 3 مرات في البطولة.

7- بيب جوارديولا خاض أمام ريال مدريد 25 مباراة حقق الفوز في 13 وخسر 6.

8- كارلو أنشيلوتي خاض أمام مانشستر سيتي 14 مباراة، فاز في 3 وخسر 9 فيما تعادل في مباراتين.

9- ريال مدريد أكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 15 بطولة.

10- مانشستر سيتي حصد دوري أبطال أوروبا مرة واحدة في تاريخه نسخة 22-2023.

اقرأ أيضًا:

"ماليش دعوة بمشاكلك".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف ناصر ماهر

قبل مرموش.. ماذا قدم 9 محترفين مصريين ضد ريال مدريد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم