"فوضت أمري إلى الله".. تعليق ناري من فرج عامر على قرار اتحاد الكرة

كتب- محمد خيري:

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه لا يملك التعليق على العقوبات التي تعرض لها فريقه في الجولة 12 من الدوري.

وتعرض نادي سموحة لعقوبات من اتحاد الكرة، أبرزها منع أحمد سامي المدير الفني لسموحة من مرافقة الفريق 3 مباريات مع غرامة 20,000 جنيه لمحاولة الاعتداء على الحكم بعد المباراة، وغرامة 5,000 جنيه على الجهاز الفني بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

أضاف فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية على قناة المحور: "سلمت أمري لله في العقوبات ولا أملك إلا أن أكون راضيا، وتعرضنا للظلم في مباراة بيراميدز وكنا أفضل منهم".

أكمل: "اتحاد الكرة لم يرد على شكوانا والمفروض أننا مثل أندية الدوري ونحن كمية مهملة، ونأمل أن يكون أوسكار إضافة للتحكيم المصري ويجب على الجميع مساعدته لتطوير الكرة المصرية".

واختتم تصريحاته: "لم نفاوض علي معلول لاعب الأهلي لأننا لا نستطيع تحمل راتبه ولكنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق".

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