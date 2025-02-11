كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وغزل المحلة الليلة

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كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره غزل المحلة، والتي تقام على أرضية ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

ويبحث فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر لحصد الثلاث نقاط لمواصلة رحلته نحو القمة والحفاظ على اللقب، كما يبحث الضيوف عن مواصلة الانتصارات بقيادة القبرصي بابا فاسيليو.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات الهامة عن مباراة الأهلي وغزل المحلة كالتالي:

1- آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والمحلة كانت في الدور الثاني من موسم 22-2023، وفاز المارد الأحمر بنتيجة (3-0).

2- تبلغ القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة 3 مليون و900 ألف يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

3 - تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33 مليون و30 ألف يورو.

4- يحتل الأهلي وصافة الدوري برصيد 26 نقطة، خاض 12 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهاتوتعادل في 5 مواجهات ولم يتذوق الهزيمة.

5- يحتل غزل المحلة المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

6- يفتقد الأهلي لخدمات 9 لاعبين لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو عدم الجاهزية الطبية.

7- يخوض المدرب القبرصي بابا فاسيليو المباراة الثانية له مع غزل المحلة في هذا الموسم بعد توليه قيادة الفريق خلفًا لشوقي غريب، علما بأنها الولاية الثانية أيضًا للمدرب.

8- يبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار الثالث له على التوالي لأول مرة هذا الموسم، فبرغم فوزه في 7 مباريات حتى الآن إلا أن التعادل تخللت مسيرة الانتصارات.

9- يتولى المهمة التحكيمية للمباراة، الحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام وأسامة عبد اللطيف، ونادر قمر الدولة كحكم رابع.

10- هداف الأهلي بالدوري هذا الموسم إمام عاشور برصيد 7 أهداف، بينما في المحلة هداف الفريق المهاجم التونسي محمد بن حمودة برصيد 5 أهداف.

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