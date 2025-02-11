قبل مرموش.. ماذا قدم 9 محترفين مصريين ضد ريال مدريد؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الدولي المصري عمر مرموش، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر سيتي، لمهمة جديدة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يلتقي مع ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مواجهة الليلة، هى الأولى لمرموش ضد الريال في رحلة احترافه ـ حال مشاركته ـ، ولكنها ليست الأولى للاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

في هذه السطور يستعرض "مصراوي" مواجهات اللاعبين المصريين مع ريال مدريد خلال مسيرتهم الاحترافية في الأندية الأجنبية، دون التطرق لمواجهات الفرق المصرية مع الفريق الإسباني.

9 مواجهات لمحمد صلاح ضد ريال مدريد

واجه النجم المصري محمد صلاح ريال مدريد في 9 مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا آخر وتمكن من تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، بينما تلقى الهزيمة في 7 مواجهات.

من بين هذه اللقاءات، لعب مباراتين بقميص روما الإيطالي، وسبع مباريات مع ليفربول، وكان أبرزها نهائي دوري الأبطال عامي 2018 و2022.

أحمد حسام "ميدو" ومواجهاته الثلاث

خاض ميدو ثلاث مباريات ضد ريال مدريد، منها مواجهتان مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهما هدفًا وصنع آخر، بينما لعب المباراة الثالثة بقميص روما الإيطالي، وانتهت جميع المباريات الثلاث بفوز ريال مدريد.

مواجهات محمد النني ضد الريال

واجه النني ريال مدريد مرتين عندما كان لاعبًا في بازل السويسري بدوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق السويسري المواجهة الأولى بنتيجة 5-0، بينما انتهت الثانية بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

أحمد حمودي مع بازل السويسري

لعب حمودي، الذي كان زميلًا للنني في بازل، مباراة واحدة ضد ريال مدريد، حيث دخل كبديل لمدة 14 دقيقة في لقاء انتهى بفوز الفريق الإسباني 1-0.

حسين الشحات مع العين الإماراتي

شارك الشحات في مواجهة ضد ريال مدريد عندما كان لاعبًا في العين الإماراتي، وذلك في نهائي كأس العالم للأندية، حيث خسر فريقه بنتيجة 4-1.

طارق السعيد مع أندرلخت البلجيكي

خاض السعيد مباراتين ضد ريال مدريد بقميص أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وانتهت المواجهتان بانتصار الفريق الملكي.

الثلاثي المصري (إبراهيم حسن – حسام حسن – هاني رمزي)

لعب الثلاثي المصري مباراتين ضد ريال مدريد مع نيوشاتل السويسري في دوري أبطال أوروبا، وخسر الفريق المباراتين، لكن إبراهيم حسن تمكن من تسجيل هدف في شباك العملاق الإسباني.

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