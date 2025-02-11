قبل مرموش.. ماذا قدم 9 محترفين مصريين ضد ريال مدريد؟

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وغزل المحلة الليلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاجأ عبد الرحمن شوشان، وكيل أعمال أحمد الجفالي الوافد التونسي على صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المنصرمة مشجعي القلعة البيضاء بتصريحه بأنه كان لا يرغب في انضمام موكله لصفوف القلعة البيضاء.

صفقة أحمد الجفالي

الزمالك كان قد أعلن رسميًا يوم أمس الإثنين التعاقد بصورة رسمية مع الجناح الأيسر التونسي، للاطلاع على أول تعليق من أحمد الجفالي على انضمامه.. اضغط هنا

وقال وكيل أعمال أحمد الجفالي، في تصريحات لفضائية أم بي سي 2، إنه كان يتمنى أن يخوض الجفالي تجربة احترافية في أوروبا، معللاً:"أراه محمد صلاح الجديد هو محمد صلاح تونس لقد نجح في جالاتا سراي التركي وكان قريبًا من التوقيع على العقود ولكن تغيير المدرب حال دون ذلك".

وأشار وكيل اللاعب التونسي، إلى أن الجفالي كان يحظى بمتابعة عدد من أندية أوروبا لعل أبرزها نادي سيسكا موسكو ولكن نادي الزمالك ـ بحسب قوله ـ فاجأ نادي الاتحاد المنستيري بالعرض.

وأضاف عبد الرحمن شوشان:"الجفالي فاجأني برغبته الشديدة وحماسه للانتقال لصفوف الزمالك ولم أعترض على رغبته هو يرى أن الزمالك سيكون بوابته لأوروبا ولا يريد الانتقال إلى نادِ صغير في أوروبا ويرى أن الزمالك سيمكنه من اللعب مباشرة في فريق كبير".

وأتم وكيل الجفالي تصريحاته بقوله:"هو كان مع مصطفى محمد في جالاتا سراي، وأتوقع أن مصطفى محمد في الفترة التي أمضاها في جالاتا سراي كان له تأثير كبير على الجفالي".

مسيرة أحمد الجفالي

أحمد الجفالي صاحب الـ 21 عاماً كان قد انتقل من صفوف الشباب بنادي الترجي في موسم 2021/22 لصفوف الشباب بنادي جالاتا سراي التركي قبل العودة في الموسم التالي عبر بوابة نادي الاتحاد المنستيري.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي 24/25 بقميص الاتحاد المنستيري 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين خلال 1320 دقيقة لعب.

صفقات الزمالك الشتوية

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة التعاقد مع الثنائي المحلي لاعب الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة بجانب التعاقد مع المدافع المغربي عبدالله مصدق قادمًا من فريق نهضة الزمامرة المغربي.

اقرأ أيضًا:

"ماليش دعوة بمشاكلك".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف ناصر ماهر

الكشف عن موقف مرموش من المشاركة مع سيتي أمام ريال مدريد