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"ماليش دعوة بمشاكلك".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف ناصر ماهر

12:34 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    طرد ناصر ماهر
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر من وصول بعثة منتخب مصر
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    ناصر ماهر من معسكر منتخب مصر
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    ناصر ماهر
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    ناصر ماهر
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
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    زيزو وناصر ماهر
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    ناصر ماهر
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    احتفال ناصر ماهر
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار إيقاف ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لمدة 3 مباريات، لتعديه على لاعب الإسماعيلي، في المباراة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "من الحاجات اللي مضيقاني أنك يا ناصر يا ماهر خدت إيقاف 3 مباريات بلا سبب، وهو من اللاعيبة اللي بيعجبوني جدا على فكرة".

أضاف: "كان لسه نازل الملعب، وكمان غايب بقاله فترة كبيرة عن الملاعب، وبعدين تاخد إيقاف 3 مباريات، والأزمة أن الراجل المدرب بيعتمد عليك وانت من العناصر الأساسي".

وأكمل: "المشكلة الأكبر أن هناك غيابات عديدة في صفوف الزمالك، وناصر زود الأزمة عند المدرب".

واختتم تصريحاته: "وماليش دعوة بقى انت عندك مشاكل أو معندكش، انت لاعب في نادي الزمالك، ولازم الناس يشوفوا أيه اللي بيحصل، لأنهم كانوا منتظرين أن الإيقاف يتم تقليله لكن فيه لائحة".

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الزمالك ناصر ماهر أخبار الزمالك نادي الزمالك شوبير أحمد شوبير
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