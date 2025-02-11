"ماليش دعوة بمشاكلك".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف ناصر ماهر

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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار إيقاف ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لمدة 3 مباريات، لتعديه على لاعب الإسماعيلي، في المباراة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "من الحاجات اللي مضيقاني أنك يا ناصر يا ماهر خدت إيقاف 3 مباريات بلا سبب، وهو من اللاعيبة اللي بيعجبوني جدا على فكرة".

أضاف: "كان لسه نازل الملعب، وكمان غايب بقاله فترة كبيرة عن الملاعب، وبعدين تاخد إيقاف 3 مباريات، والأزمة أن الراجل المدرب بيعتمد عليك وانت من العناصر الأساسي".

وأكمل: "المشكلة الأكبر أن هناك غيابات عديدة في صفوف الزمالك، وناصر زود الأزمة عند المدرب".

واختتم تصريحاته: "وماليش دعوة بقى انت عندك مشاكل أو معندكش، انت لاعب في نادي الزمالك، ولازم الناس يشوفوا أيه اللي بيحصل، لأنهم كانوا منتظرين أن الإيقاف يتم تقليله لكن فيه لائحة".

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