أول تعليق من أكرم توفيق على "الأزمة مع الأهلي"

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق لاعب الأهلي أكرم توفيق عما يُثار خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص إلغاء متابعته من عدمه لحسابات ناديه عبر منصة انستجرام بالتزامن مع أنباء رفضه تجديد تعاقده.

واكتفى أكرم توفيق بنشر صورة له بقميص الأهلي وهو يشكر الجمهور عبر حسابه بمنصة انستجرام كـ Story مدوناً:"يشهد الله رب العالمين على حبي لهذا النادي وجماهيره العظيمة.. الأهلي فوق الجميع".

حقيقة إلغاء أكرم توفيق متابعة الأهلي عبر انستجرام

أكرم توفيق مازال يتابع حساب النادي الأهلي عبر منصة انستجرام ولكنه لا يضع في تعريف حسابه كونه لاعبًا بصفوف الأهلي.

ماتم تداوله بخصوص إلغاء متابعته لحسابات الأهلي أثار جدلاً بين الجماهير وفتح باب التكهن لوجود أزمة بينه ومسؤولي الأهلي خلال الساعات الماضية.

مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق

الأهلي وأكرم توفيق لم يتوصلا بعد لاتفاق لتجديد التعاقد مع اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قال في وقت سابق لمراسل مصراوي:"ليس هناك أي جديد بخصوص أكرم توفيق وحتى الأن اللاعب سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي".

توقيع أكرم توفيق لنادي الشمال القطري

صحيفة "العرب" القطرية، كانت قد كشفت في وقت سابق توقيع أكرم توفيق مع نادي الشمال، تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم القادم.

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