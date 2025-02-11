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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

11:54 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره غزل المحلة اليوم الإثنين 11 فبراير، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية مباراة، الأهلي وغزل المحلة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للبطولة، والتي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة.

وخاض النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى الآن 12 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 5، ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل، خاصة غزل المحلة أيضا 12 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 7 لقاءات.

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