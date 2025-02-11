الغندور يكشف سبب غياب أحمد فتوح عن الزمالك أمام فاركو

أول تعليق من أكرم توفيق على "الأزمة مع الأهلي"

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور على غياب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك عن مباراة الأبيض أمام فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "أحمد فتوح سيغيب عن مباراة الزمالك وفاركو في بطولة الدوري بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة وجروس يدرس منحه راحة من المباراة".

وأضاف: "المغربي محمود بنتايج سيكون الأقرب لخوض المباراة، بدلا من أحمد فتوح، ضمن التشكيل الأساسي، خاصة في ظل جاهزيته التامة من الناحية الطبية.

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