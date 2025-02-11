"كانوا مغيبين".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية للمجلس بسبب هذا اللاعب

كتب- محمد خيري:

أكد محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء أخطأوا من البداية بسبب التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك.

وتعاقد الزمالك مع ميشالاك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن اللاعب لم يحصل على مستحقاته، وتقدم بشكوى لفسخ عقده.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "إدارة الزمالك كانت مغيبة وقت التعاقد مع ميشالاك وقرار ضمه خطأ جسيم ويجب أن يكون هناك شخص واحد يخرج ويصارح بأنه صاحب فكرة التعاقد معه اللاعب البولندي".

وأضاف: "هناك علامات استفهام حول عدم تعلم إدارة الزمالك من أخطاء الماضي، والإدارة الحالية تدير النادي بعشوائية كبيرة".

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