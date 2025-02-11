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تغيير وحيد.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة غزل المحلة

10:50 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

فريق الأهلي

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كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة، لمواجهة غزل المحلة، خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضح خلال المران، اعتماد كولر على ثبات التشكيل من المباراة الماضية باستثناء تغيير وحيد فقط، بدخول مروان عطية بدلا من محمد مجدي أفشة، في وسط الملعب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس- محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد.

الهجوم: امام عاشور - حسين الشحات - جارديشار.

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