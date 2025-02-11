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"عودة محترف الفريق".. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة فاركو

10:28 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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    مران الزمالك
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره فاركو.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره فاركو عند الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو

ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك عودة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج ليبدأ أساسيًا مع الفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج، أحمد حسام، حسام عبد المجيد ، محمد شحاتة

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمود جهاد، محمد السيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى زيزو

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري

الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، فيما يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

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الزمالك ضد فاركو موعد مباراة الزمالك ضد فاركو تشكيل الزمالك لمباراة فاركو
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