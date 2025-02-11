البنك الأهلي يُزيد من عدد "ميسي" في الدوري المصري الممتاز.. ما القصة؟

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هل يحقق أحمد الجفالي مع الزمالك ما فشل فيه ميشالاك؟

كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الشتوية المنقضية من عام 2025، تعاقد نادي البنك الأهلي مع صانع الألعاب حسن أحمد الشهير بـ "ميسي".

وبذلك التعاقد، أصبح هناك 3 لاعبين يُطلق عليهم لقب "ميسي" في الدوري المصري الممتاز، والذي يملك منهم نادي زد لاعبين.

واقدم لاعب يطلق عليه لقب "ميسي" في الدوري الممتاز، هو أحمد عادل لاعب نادي زد، الذي بدأ رحلته من ناشئي الزمالك قبل الانتقال إلى المصري ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

واللاعب الثاني هو مصطفى سعد لاعب فريق زد أيضًا، الذي بدأ حياته المهنية في ناشئي اتحاد الشرطة قبل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا والأهلي.

ويُطلق على الـ3 لاعبين ذلك اللقب نسبة إلى ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، ونظرا لمهاراتهم ودقة تحكمهم في الكرة.

يُذكر أن حسن أحمد انتقل للبنك الأهلي قادما من بترول أسيوط لمدة 3 سنوات ونصف وحتى موسم 2028.