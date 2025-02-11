هل يحقق أحمد الجفالي مع الزمالك ما فشل فيه ميشالاك؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك بصورة رسمية مساء أمس الإثنين عن صفقته الرابعة بالانتقالات الشتوية المنصرمة بالتعاقد مع اللاعب التونسي أحمد الجفالي قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي.

مركز أحمد الجفالي

أحمد الجفالي صاحب الـ 21 ينشط في مركز الجناح الأيسر كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن؛ إذ يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

الجناح الشمال بصفوف الزمالك

الزمالك يعاني في مركز الجناح الأيسر في ظل تراجع مستوى مصطفى شلبي وهو ما دفع النادي للتعاقد بالانتقالات الصيفية الماضية للتعاقد مع البولندي ميشالاك قادمًا من صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.

ولكن ميشالاك لم يستطع النجاح في حجز مقعده بصورة رئيسية بتشكيل الزمالك منذ انضمامه ليتواجد مصطفى شلبي كأساسي ليتم تهميش المحترف البولندي ليستغل عدم حصوله على راتبه وتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفسخ تعاقده بعدما أخطر الزمالك بمهلة لمدة 15 يومًا لسداد مستحقاته المتأخرة.

وهو ما جعل جماهير الزمالك ومسؤولوه ينتظرون أن ينجح أحمد الجفالي فيما فشل فيه ميشالاك أمام مصطفى شلبي وأن يتألق ويحجز مقعده بصورة أساسية أو زيادة التنافس مع شلبي ومن ثمّ يظهر الأخير بصورة مميزة لتكون الجبهة اليسرى فعالة في ظل وجود ظهيرين مميزين وهما أحمد فتوح ومحمد بنتايج.

مسيرة أحمد الجفالي

أحمد الجفالي صاحب الـ 21 عاماً كان قد انتقل من صفوف الشباب بنادي الترجي في موسم 2021/22 لصفوف الشباب بنادي جالاتا سراي التركي قبل العودة في الموسم التالي عبر بوابة نادي الاتحاد المنستيري.

وشارك اللاعب خلال الموسم الحالي 24/25 بقميص الاتحاد المنستيري 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين خلال 1320 دقيقة لعب.

صفقات الزمالك الشتوية

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة التعاقد مع الثنائي المحلي لاعب الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة بجانب التعاقد مع المدافع المغربي عبدالله مصدق قادمًا من فريق نهضة الزمامرة المغربي.

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