من هو عبدالحق نوري الذي اختار بنشرقي رقمه مع الأهلي؟

هل يحقق أحمد الجفالي مع الزمالك ما فشل فيه ميشالاك؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال حلقة برنامجه "حارس الأهلي" على قناة ناديه الرقم الذي سيرتديه النجم المغربي أشرف بشرقي مع الفريق.

رقم قميص بنشرقي مع الأهلي

شوبير أوضح خلال حلقة برنامجه مساء الإثنين إنه علم من حديثه مع بنشرقي أنه اختار قميص رقم 34 كلمسة وفاء لمواطنه عبد الحق نوري.

من هو عبد الحق نوري؟

عبد الحق نوري ذو الأصول المغربية الذي مثّل منتخبات هولندية المختلفة حتى المنتخب الأولمبي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريقه أياكس أدت لاعتزاله الكرة بعد دخوله في غيبوبة.

اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط المدافع وكذلك خط الوسط المهاجم والجناح الأيسر تعرض لأزمة قلبية مفاجأة خلال مباراة ودية بين فريق أياكس أمستردام في يوليو 2017 مع نظيره الألماني فيردر بريمن أدت إلى تلف شديد في الدماغ ودخوله في غيبوبه.

صاحب الـ 27 عاماً حاليًا كان قد تم تصعيده للفريق الأول بصفوف أياكس في عام 2016 ـ في عامه الـ 19 ـ بعدما تدرج بالفئات السنية المختلفة بالنادي.

وشارك اللاعب مع الفريق الأول لأياكس بـ 15 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع 3.

وظلّ نادي أياكس يدفع قيمة عقد اللاعب حتى نهايته كما كان يلقى دعمًا كبيرًا مع قبل اللاعبين والجماهير بالمباريات والبطولات التي يتوجون بها.

صفقة بنشرقي

بنشرقي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري.

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