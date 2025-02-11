هل مباراة فاركو الأخيرة لـ جروس مع الزمالك؟

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كتب ـ محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة فاركو، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو، في الرابعة عصرًا، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة، فرصة للسويسري كريستيان جروس، لتثبيت أقدامه مرة ثانية، مع الفريق الأبيض، في ظل اتجاه المجلس للتعاقد مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة بسبب سوء الأداء والنتائج.

هل مباراة فاركو الأخيرة لـ جروس

مصدر داخل نادي الزمالك أكد، أن مصير جروس غامض، حيث يتم الآن بحث عن اسماء أخرى أقربهم البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من أجل التعاقد معه حال رحيل السويسري.

وأوضح المصدر، أن في حالة كون نتيجة مباراة فاركو سلبية ستعجل برحيل المدير الفني السويسري، خاصة وأن الجميع يخشى من تحقيق نتيجة سلبية أخرى في مواجهة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم 22 فبراير الحالي ببطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك بالدوري

الزمالك يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، حصل عليهم بعد خوض 12 مباراة حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 3، وخسر مباراتين.

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