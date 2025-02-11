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هل يطبق الزمالك نظرية أيمن ممدوح عباس ويطيح بـ زيزو؟

08:00 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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كتب ـ محمد خيري:

مازالت أزمة تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، تشغل الرأي العام داخل نادي الزمالك، في ظل المطالبة بحسم الأمور، وعدم رحيله من جانب الجماهير.

أحمد سيد زيزو، عقده ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق حاليا، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد العديد من الجلسات مع اللاعب ووالده من لحسم التجديد، ولكن جميعها فشلت، ولم يصل الطرفان لأي اتفاق مادي مرضي.

أيمن ممدوح عباس يثير الجدل

وأثار أيمن ممدوح عباس، عضو لجنة الاستثمار ونجل رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، الجدل حول ملف تجديد عقد زيزو، في ظل تدخل والده في دعم النادي.

وقال أيمن عباس في تصريحات صحفية: "الموضوع مش بالنجوم الموضوع بالرجالة ومينفعش يكون في فروقات كبيرة بين اللاعبين وبعض، لأن اللاعيبة بتجري نفس المسافة وبيلعبوا نفس الوقت، الفلوس لازم تكون قريبة من بعض".

وأوضح: "زيزو لو جدد أو مجددش الزمالك هو اللي عمل زيزو وبن شرقي ولاعيبة كتيرة جداً، ودائماً هيبقى في نجم تاني وبديل كويس أهم حاجة وحدة الفريق والناشئين بتوعنا".

موقف الزمالك من تجديد عقد زيزو

تصريحات أيمن ممدوح عباس أثارت الجدل، خاصة وأن والده يعد أحد الممولين والداعمين للنادي من النواحي المادية، وربطها البعض بالتمهيد لعدم التجديد للاعب والإطاحة به من النادي.

وفي المقابل، رد حازم إمام عضو اللجنة الفنية على هذه التصريحات قائلا: "لا يجب أن نتعامل مع تصريحات أيمن ممدوح عباس على أنها رسمية أيمن زملكاوي ووالده هو أكبر زملكاوي في مصر ولكن هذا رأيه هو فقط يمثله، وليس رأي نادي الزمالك".

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