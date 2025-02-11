نتائج مباريات الإثنين 10 فبراير
أقيمت يوم أمس الإثنين العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة نستعرض نتائجها خلال السطور التالية
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
إنتر ميلان 2 - 1 فيورنتينا
نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني
مايوركا 1 - 1 أوساسونا
نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
دونكاستر روفرز 0 - 2 كريستال بالاس
نتائج مباريات القسم الثاني أ
طنطا 1 - 1 بروكسي
الترسانة 3 - 0 ديروط
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