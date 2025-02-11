نتائج مباريات الإثنين 10 فبراير

أقيمت يوم أمس الإثنين العديد من المباريات الهامة بالبطولات المختلفة نستعرض نتائجها خلال السطور التالية

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان 2 - 1 فيورنتينا

نتائج مباريات اليوم بالدوري الإسباني

مايوركا 1 - 1 أوساسونا

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

دونكاستر روفرز 0 - 2 كريستال بالاس

نتائج مباريات القسم الثاني أ

طنطا 1 - 1 بروكسي

الترسانة 3 - 0 ديروط

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