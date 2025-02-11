موعد مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره ريال مدريد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وتقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور البلاي أوف في دوري أبطال أوروبا على ملعب مانشستر سيتي "الاتحاد" في إنجلترا.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 19 فبراير على ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" في إسبانيا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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